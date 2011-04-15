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14.02.2017

Рубль готов к коррекции

На вторник, 13 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0619 рублей, евро - 61,7662 рубль. Накануне российский рубль обновил очередные максимумы и против американской и против европейской валюты. Стоимость доллара снижалась в моменте до отметки 57,84, евро - до 61,32.

Нисходящий тренд в паре доллар/рубль, зародившийся в середине ноября, привел котировки в новый торговый диапазон: 57,50 -59,00 рублей за единицу американской валюты. Интерес к российским активам в рамках реализации стратегии carry trade превалирует над фактором волатильности на рынке нефти, Международные инвесторы ждут реакции на выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе во вторник и среду текущей недели в рамках полугодового отчета. Кроме того, напряжение может возрастать и в свете обещаний президента США Дональда Трампа реализовать «феноменальные» налоговые преобразования. Доллар возвращает к себе интерес на Forex, что может поддержать его курс и на локальном рынке. Давление на рубль могут оказать и резко снижающиеся нефтяные котировки. Накануне североморская смесь Brent потеряла около 2%, вернувшись в район $55.50. В ближайшее время нарастает вероятность давно назревшей коррекции.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,00 - 58,50.




Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade

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