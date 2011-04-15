Цель 55 руб. за доллар становится реальностью

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 26,00 коп. (-0,45%), до 57,28 руб., курс евро – на 50,00 коп. (-0,81%), до 61,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-2,70%), евро/рубль – 248,8 млн евро (-19,79%).



Центральный банк России с 14 февраля понизил официальный курс доллара США на 78,38 коп., до 58,0619 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,7662 руб., что ниже предыдущего дня на 91,62 коп.



В начале недели рубль продолжил отвоевывать позиции у доллара США и евро. По итогам дня иностранные валюты обновили многомесячные минимумы. Курс доллара снизился до 57,84 руб., курс евро – до 61,32 руб.



После пробоя долларом поддержки 58,55 руб. российская валюта на время отвязалась от нефти. Высокий спрос на рублёвую ликвидность поддерживают зарубежные инвесторы, а также закрытие коротких позиций по рублю по стопам. Теперь он укрепляется к валютам, как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти. В понедельник баррель Brent подешевел на 1,89%, до $55,53.



Цена на черное золото снизилась, несмотря на позитивные данные и прогнозы ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены увеличением запасов и добычи нефти в США. Они решили занять выжидательную позицию в преддверии выхода отчетов Американского института нефти и Минэнерго США.



Сегодня, 14 февраля, нефть сорта Brent торгуется по $55,62 (+0,16%). В рублях бочка нефти стоит 3233 руб. На текущий момент уровень 3180 является хорошей поддержкой. Если она не устоит, цена на бочку снизится до 3065 руб. Сколько тогда будет стоить доллар? При снижении цен на нефть до $53,50 доллар подешевеет до 57,28 руб. Если нефть останется на текущем уровне $55,75, то курс доллара составит 54,97 руб.



Учитывая, что приближается налоговый период, а ЦБ РФ и ФРС США не собираются менять ставки в ближайшие месяцы, цель в районе 55 руб. становится реальностью. На торгах во вторник ожидается снижение курса доллара до 57,68 руб., курса евро – до 60,55 руб. Выступление главы ФРС США Дж. Йеллен не должно оказать негативного влияния на рубль.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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