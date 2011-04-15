Судьбу нефти определит курс доллара США

Покупки на европейских рынках вчера продолжились. «Бычьи» настроения поддержала Еврокомиссия, которая повысила прогнозы темпов роста ВВП на 0,1%. Такое решение базируется на предполагаемом смягчении последствий от Brexit. Предполагается, что они могут повлиять на экономику не сразу, и переход в новый состав ЕС будет более плавным. На фоне американских индексов европейские выглядят недооценёнными, и сейчас и DAX и FTSE 100 уже приближаются к своим максимумам.



Участники американского рынка уверовали в слова Дональда Трампа о всесторонней поддержке производства в стране, и в ожидании новых действий увеличивают длинные позиции на фондовом рынке. Индексы продолжают галопировать, и каждая новая сессия S&P 500 открывается с разрывом вверх. Таким образом, индекс широкого рынка вчера достиг локальной цели 2325. Эти обстоятельства увеличивают вероятность коррекции в ближайшее время. Охладить пыл покупателей сегодня могут представители FOMC и председатель ФРС Джанет Йеллен во время своих выступлений. Участники рынка ждут от этих речей раскрытие планов регулятора на дальнейшее увеличение ключевой ставки.



Цены на черное золото вчера корректировали рост последних торговых сессий прошлой недели от верхней границы диапазона, в котором нефть торгуется уже два месяца. Сейчас уже можно наблюдать изменение характера консолидации и снижении волатильности вокруг уровня 55 для сорта Brent. Это может говорить о приближении импульса, и его можно будет ожидать в ближайшие недели. Направление пока предположить сложно. Постоянно происходят неоднозначные события. Baker Hughes в конце прошлой недели опять отчиталась о росте буровой активности. Ливия и Нигерия, не подписавшие «венское соглашение», продолжают наращивать объемы добычи. С другой стороны, ОПЕК, по данным МЭА, выполнил договоренности по сокращению на 90%. Также на стороне покупателей слабеющий доллар, и есть надежда, что его судьба будет более понятна по результатам выступления представителей Федрезерва на этой неделе.











Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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