Индекс ММВБ проторгуется в среду в пределах 2140-2165 пунктов

Российский фондовый рынок начал сессию вторника без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Соллерс» и «ТГК-1». В «красной» зоне торгуются бумаги «РУСАЛа» и «Мечела».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неплохим приростом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка снижается. Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,65 (+0,1%). Сегодня и завтра рынок будет ждать публикации обновленных отчетов API и EIA по запасам черного золота и нефтепродуктов.



Евро/доллар утром во вторник предпринимает попытки отскока после снижения минувшим вечером. Основные торги в паре идут вокруг 1,0610. Инструмент снижался восемь сессий подряд, поэтому символическая коррекция вполне закономерна.



Российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами, и отсутствие корреляции с нефтяными ценами еще раз доказывает, что на площадке хозяйничают поклонники carry trade. За доллар США в начале сессии дают 57,71 руб. (-0,4%). Торги вторника для пары доллар/рубль пройдут в диапазоне 57,50-58,55.



Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 2140-2165 пунктов. Сильная поддержка для рублевого индикатора стоит на 2135 пунктах, и вероятность прохода в эту сторону выглядит довольно серьезной.



Сегодня утром предварительные данные по темпам роста ВВП за четвертый квартал 2016 года опубликовала Германия. Данные оказались хуже ожиданий и самыми низкими за последние 1,5 года. Как правило, четвертый квартал в Германии демонстрирует наиболее сильные показатели по темпам роста экономики. На этот раз ВВП по итогам четвертого квартала 2016 года в квартальном сопоставлении прибавил 0,4% вместо ожидаемых 0,5%. В годовом выражении темпы роста составили 1,2% вместо предполагаемых 1,7%. Окончательные данные будут опубликованы на следующей неделе 23 февраля.



Однако есть основания утверждать, что экономика Германии демонстрирует нестабильность. Во-первых, данная ситуация связана с общей нестабильностью в ЕС и мире. Германия торгует со множеством стран мира и со многими торговый оборот в последнее время снижается, в том числе и с Россией из-за санкций. Во-вторых, монетарная политика ЕЦБ по ослаблению евро дает слабый эффект – евро падает очень медленно, в итоге услуги и товары немцев зачастую проигрывают в конкурентной борьбе.



В этом году пройдут выборы в Бундестаг. Недовольство правящей партией в Германии нарастает, ухудшение макроэкономических показателей лишь распаляет недовольных, а поэтому мы предполагаем, что итоги выборов могут быть неожиданными.



Во вторник финансовую отчетность по РСБУ за 2016 год опубликует «Интер РАО». Индекс потребительских цен опубликовал Китай. Объемы промышленного производства вышли в Японии, чуть позже аналогичные данные представит ЕС. Индекс экономических настроений опубликует Германия. Также статистику по инфляции раскроют Швейцария и Великобритания. Италия и ЕС представят темпы роста ВВП в четвертом квартале 2016 года. С речью выступит глава ФРС США.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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