Рублевое ралли продолжается

За доллар США к настоящему времени дают 57,66 руб. (-0,6%). Евро стоит 61,21 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 15 февраля, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 61,29 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 47 копеек соответственно.



Цены на нефть днем во вторник вышли в уверенный плюс. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,09 (+0,9%). Особенных поводов для разгона цен на черное золото нет. По всей видимости, рынок выкупает продажи минувшего вечера, пока не поступило свежих новостей. Сегодня Американский институт нефти представит обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, завтра аналогичный релиз выпустит Минэнерго США. Фаза роста показателей длится уже несколько недель, две последние недели индикатор рос, многократно опережая прогнозы.



На рынке внутренней ликвидности в России происходят интересные процессы. Так, согласно отчету ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», почти одновременно с объявлением Минфином планов по выкупу валюты нерезиденты начали конвертировать в доллары и выводить с рынка серьезные суммы. Логически цепочка вполне понятная: раз идут целевые интервенции, значит, у ЦБ нет необходимости быстро понижать ставку. Негативный эффект этих процессов нивелировал налоговый период. Но это работало в январе, а в текущем месяце поддержки со стороны этого фактора у рынка уже не будет. С поправкой на сезонность объем уплаченных налогов и акцизов тут один из самых низких за весь календарный год.



Получается, что факторы, стабильно работающие в пользу рубля (тут не забываем про вездесущий carry trade, которому только на руку сохранение ставок Центробанком), к концу февраля себя исчерпают в определенной степени. А в марте, напомню, будет первый в этом году пиковый период выплат по внешнему долгу. Тогда к погашению предстоит направить объем чуть менее $12 млрд. Компании и предприятия начнут конвертировать средства для выплат по этому направлению на наиболее привлекательных рыночных уровнях.



Понятно, что каждый видит то, что хочет видеть. Однако определенные факты сложно объяснить иначе. Есть еще и понятие рыночной психологии: игроки carry trade будут стараться продавить доллар как можно ниже, но чем глубже окажется падение американской валюты, тем резче и выше она отскочит позже.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.