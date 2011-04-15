ММВБ движется в направлении уровня 2100 пунктов

После вчерашнего подъема российские фондовые индексы снова торгуются под давлением, игнорируя рост котировок нефти. Сдерживающими факторами для инвесторов являются неоднозначный внешний фон, а также нежелание рисковать в преддверии важного выступления главы ФРС Дж. Йеллен. К 14.45 мск. ММВБ снижается на 1,05%, добравшись до 2138. РТС курсирует немногим выше уровней открытия, удерживаясь от падения на фоне роста национальной валюты к новым максимумам. Рубль дорожает в среднем на 1% к доллару и евро.



В большинстве российских бумаг преобладают продажи. Исключение составляют РДР «Русала», которые прибавляют почти 2% после утренней просадки в ответ на известия о том, что «Онэксим» продал 3,32% акций UC Rusal за 240 млн. долларов. Дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил 9%. В небольшом «плюсе» держатся котировки ФСК ЕЭС (+0,25%). Между тем наиболее активные продажи отмечаются в бумагах МЕЧЕЛа (-4,16%), Алросы (-2,97%) и «Татнефти» (-2,04%).



«РусГидро» продлила период сбора заявок на покупку дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке, до 28 февраля. Компания намерена разместить около 40 млрд акций. Напомним, что изначально прием заявок планировалось завершить 6 февраля. Несмотря на возобновление роста цен на нефть, акции нефтегазовых компаний находятся под ощутимым давлением. «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ дешевеют на 2,08%, 0,7% и 0,78% соответственно.



На мировых рынках не отмечается активного интереса к рисковым активам, о чем говорит и возобновление удорожания золота. На этом фоне российские индексы не смогли продолжить вчерашнее укрепление и могут оказаться под дополнительным давлением, если сегодня Дж. Йеллен подтвердит готовность Федрезерва к троекратному повышению ставки в этом году. На этом фоне рублевый ММВБ способен в ближайшие дни опуститься к психологической поддержке 2100, утрата которой ухудшит технические перспективы индекса.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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