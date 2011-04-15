Доллар может привлечь покупателей в среднесрочной перспективе

После роста накануне доллар возобновил снижение, торгуясь под давлением в парах с большинством валют за исключением британского фунта, который не смог противостоять негативу со стороны макростатистики и вернулся под 1.25. В январе базовая инфляция в Британии осталась на уровне 1,6% вопреки прогнозам роста до 1,8%. Тем временем EURUSD отошла от минимумов под отметкой 1.06 и пытается закрепиться над психологическим уровнем, а USDJPY оставила безуспешные попытки вернуться выше 114.00.



Продажи американской валюты связаны с известиями с политического фронта США. Стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за обвинений в том, что он не предоставил Белому дому полной информации о телефонном разговоры с послом РФ в Вашингтоне. Это событие знаменует собой усиление политической неопределенности в Штатах и снижает привлекательность доллара.



Впрочем, этот фактор рынки, скорее всего, переварят достаточно быстро и снова переключатся на сигналы от ФРС и экономики. Очевидно, что в марте Федрезерв не станет повышать ставку и останется верным выжидательной позиции с оглядкой на шаги администрации США. В ближайшие недели Трамп, как ожидается, представит план оптимизации налоговой системы страны. Возможно, прозвучат намеки и на другие меры. И как только у регулятора сформируется более четкое представление о том, насколько президент будет следовать своим предвыборным обещаниям, рынкам будет дан более четкий сигнал о перспективах дальнейшего ужесточения.



Если Трамп не разочарует, то повышение ставки может состояться в июне при условии, что экономика не преподнесет крайне неприятных сюрпризов. Так что по факту обнародования налогового плана можно будет ожидать волны среднесрочных покупок доллара в том числе на ожиданиях более агрессивных действий со стороны Федрезерва.











Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ



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