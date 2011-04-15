Евро пытается отыграть хотя бы часть потерянного у доллара

Евро/доллар ждет вечернего выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и не желает рисковать, пока не убедится в нейтральности намерений американского регулятора. Дневные торги в основной валютной паре идут вокруг 1,0630, евро пытается отыграть хотя бы незначительную часть потерянного у доллара, хотя ранее пара падала восемь сессий подряд. Не сказать, что коррекция выглядит особенно успешной, но рынок никуда и не спешит. Выступление Йеллен начнется в 18:00 мск, оно способно спровоцировать повышенную волатильность в торгуемых валютах на предстоящий вечер. Сессия вторника в евро/долларе, вероятно, завершится в границах 1,0580-1,0700.



Скорее всего, Йеллен будет предельно корректна и снова не даст рынкам капитала ни единой зацепки относительно времени первого в этом году повышения процентной ставки. До тех пор, пока официальные власти не обнародуют свои планы по поводу реформы налоговой системы и не поделятся целями по основным макроэкономическим индикаторам, Федрезерв не станет привлекать к себе внимания больше, чем должен.



Сегодняшняя статистика со стороны еврозоны оказалась слабее ожиданий. Так, предварительный расчет ВВП региона за четвертый квартал 2016 года показал прирост на 0,4% кв/кв против прогноза укрепления на 0,5% кв/кв. В годовом сопоставлении в Евростате насчитали рост на 1,7% против 1,8% ранее. Экономика еврозоны, таким образом, несколько сползла вниз, но пока потеря импульса не выглядит критичной.



Февральский индекс настроений в деловых кругах от ZEW спустился к отметке в 17,1 пункта при январском значении в 23,2 пункта. Объем промышленного производства в еврозоне за декабрь провалился на 1,6% м/м после ноябрьского прироста на 1,5% м/м. Все это в совокупности должно было бы сыграть против евро – и количество относительно минорной статистики, и ее нюансы. Но рынок ждет негатива для доллара и готовится, по всей видимости, обратить даже нейтральные высказывания в повод для покупки евро/доллара.



Вечерняя же статистика от США пока публикуется положительной для доллара. Так, индекс цен производителей в январе вырос на 0,6% м/м, в то время как прогноз составлял всего 0,3%, а месяцем ранее индикатор рос на символические 0,2% м/м.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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