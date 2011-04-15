Следующая цель доллара – отметка 57 руб.

Во вторник укрепление российской валюты продолжилось. Рубль обновил очередные максимумы середины 2015 года к доллару и евро, несмотря на отсутствие ощутимой поддержки со стороны котировок нефти. По итогам торговой сессии пара доллар/рубль, которая в моменте доходила до 57,16 руб., просела почти на 1%. Евро/рубль ушла под отметку 61 руб., ослабев на 1,27%.



Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к российским активам, включая рубль, который на этом фоне игнорирует укрепление доллара на рынке форекс и покупки валюты Минфином. Также рубль уже ощущает поддержку со стороны начинающегося налогового периода. В связи с предстоящими на следующей неделе праздниками, экспортеры, похоже решили заранее запастись валютной ликвидностью. И, наконец, на руку нашей валюте играет стремление Brent в сторону отметки 57 долл./барр.



С учетом всех этих факторов российская валюта может продолжить движение на север, заставив доллар испытать на прочность психологическую поддержку на уровне 57 руб., пробой которое откроет путь к зоне 56,60 руб. Вероятность реализации такого сценария повышается благодаря стартующему налоговому периоду, который поможет компенсировать потенциальное давление со стороны долларовых «быков» после довольно «ястребиного» тона вчерашнего выступления Йеллен, которая дала понять, что ставка может быть повышена на одном из ближайших заседаний.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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