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15.02.2017

Курс рубля продолжает укрепляться

Курс рубля продолжает укрепляться, несмотря на все негативные факторы. Казалось, что некоторое ослабление цен на нефть и ястребиные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен должны остудить пыл спекулянтов, но этого не произошло.

Среду рубль начал сильным ростом, курс опустился ниже 57 за доллар, и это, с одной стороны, говорит о серьезном притоке нерезидентов и ставках на дальнейший рост, с другой – заставляет задуматься о том, какой же будет коррекция.

Рубль все больше начинает выглядеть «перегретым», а значит позже падение курса может оказать очень значительным. Скорее всего, когда ситуация изменится, мы увидим падение в районе 30-50 коп. за торговую сессию, а, возможно, и сильнее.

Пока же рубль продолжает движение в сторону 55 руб. за доллар. Этот уровень становится все более реальным, хотя удержать его будет почти невозможно.




Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка

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