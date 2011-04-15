Российский фондовый рынок в среду открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются разнонаправлено. В лидерах утренних продаж отметились акции «Мечела» и «Башнефти». В положительной зоне остаются бумаги «ММК» и «ФосАгро».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию приростом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете умеренно дорожает. Цены на нефть держатся в «красной» зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,69 (-0,5%). Накануне вечером обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов опубликовал Американский институт нефти. По его наблюдениям, показатель для черного золота вырос на 9,94 млн баррелей против ожидания прироста на 3,5 млн баррелей. Сегодня свет увидит аналогичный отчет от Минэнерго США, от которого также ждут подтверждения фактов роста запасов.



Евро/доллар остается под давлением утром в среду, однако именно сейчас продавцы неактивны. Основные торги в паре идут вокруг 1,0570. Комментарии главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, прозвучавшие накануне, оказались довольно решительными: политик не исключила повышения ставки в ближайшие месяцы, что увеличило спрос на американскую валюту.



Ралли в рубле продолжается. Утром в среду российская валюта обновила очередной 18-месячный максимум в паре с долларом. За доллар к настоящему времени дают 56,93 руб. (-0,3%). Отсутствие корреляции между рублем и нефтью и разгул инвесторов carry trade создают весьма нервозную обстановку в валютном сегменте. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль пройдет в рамках 56,75-57,95.



Индекс ММВБ проведет торги среды в коридоре 2115-2145 пунктов. Рублевый индикатор по-прежнему тянет вниз, сильная поддержка теперь смещена к уровню 2100 пунктов.



Премьер министр страны Дмитрий Медведев утвердил план приватизации государственных активов до 2019 года. Напомню, что вопрос о снижении доли государства в ряде компаний был поднят в связи с экономическим кризисом в стране и дефицитом бюджета. Деньги от продажи активов, правительство планирует направить на нужды бюджета.



В минувшем году уже состоялась приватизация «Башнефти» и «Роснефти». В ближайшие три года планируется реализовать до 29% плюс одна акция ГК «АЛРОСА», до 25% плюс одна акция «Совкомфлота» и «ВТБ». Продажа акций «АЛРОСА» может состояться уже в 2017 году. Ранее планировалось реализовать пакеты акций РЖД и еще 10% акций «Роснефти», но в финальный план эти компании не включили. Из озвученных компаний наиболее интересным и привлекательным активам мы считаем ГК «АЛРОСА», так как производственные компании улучшаются год к году, рост добычи позволяет рассчитывать на улучшение финансовых показателей.



15 февраля финансовую отчетность по МСФО за 2016 год опубликует «ММК». Финансовую отчетность по РСБУ и производственные результаты представит «Интер РАО». Статистику по безработице опубликует Великобритания. Сальдо торгового баланса представит ЕС. Данные по инфляции, розничным продажам, промышленному производству и коммерческим запасам нефти опубликуют США. С речью выступит глава ФРС США Джанет Йеллен.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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