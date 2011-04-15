На российском валютном рынке продолжается игра по-крупному

Рубль незначительно отступает в парах с иностранными валютами в среду днем, но на текущий момент расстановку сил это мало меняет. Пока не изменится конъюнктура или пока доллар не достигнет важной поддержки, тренд не развернется. Интересно только, кто именно стоит за охотой на долларовых оптимистов. Вероятно, это скоро станет известно.



За доллар США к настоящему времени дают 57,32 руб. (+0,3%). Евро стоит 60,48 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 16 февраля, составляют 56,77 руб. за американскую валюту и 60,02 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 96 и 127 копеек соответственно.



Стоимость нефти днем в среду снижается. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,78 (-0,4%). Вчерашняя статистика от API подтвердила факт резкого роста запасов черного золота, сегодня на площадке ждут аналогичный отчет от Минэнерго США. Скорее всего, общая тональность сохранится, так как спрос на энергоносители в Соединенных Штатах падает уже несколько недель.



И все-таки интересно, кому из хедж-фондов по силам и по карману вести столь масштабную игру с рублем. Или, как вариант, на площадке реализуются интересы кого-то из ключевых игроков руками институционального инвестора. Рано или поздно, это станет понятно. Сегодняшний отскок по доллару не стоит воспринимать излишне оптимистично, так как пока у него нет фундаментальных подтверждений. Это значит, что цель снижения американской валюты к 55-56,50 руб. остается актуальной.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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