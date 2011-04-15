Волатильность курса рубля к доллару начала расти

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.7 за баррель после публикации данных статистики о существенном росте запасов нефти в США, который отчасти обусловлен сезонным эффектом проведения профилактических работ на НПЗ. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2137 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона.



Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.47% при оборотах торгов примерно на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций банков HSBC (+1.2%), Barclays (+1.7%), Lloyds Banking Group (+1.5%), Standard Chartered (+2.4%) и фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (+1.1%), AstraZeneca (+1.3%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 резкое падение курса акций слабо отчитавшейся туристической компании TUI (-7.2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду прибавил 0.59% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. Повышением из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции банков Credit Agricole (+4.8%), Societe Generale (+1.3%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (+1.9%). Немецкий индикатор DAX (+0.19%) вырос благодаря повышению котировок акций банков Deutsche Bank (+2.5%), Commerzbank (+2.1%), промышленного гиганта Siemens (+0.6%) и телекома Deutsche Telekom (+0.6%).



Фондовый рынок США в среду продолжил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.52%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции Procter & Gamble (+3.7%) и IBM (+0.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.64% на фоне повышения котировок акций сильно отчитавшейся компании Analog Devices (+4.8%), а также таких компаний, как Gilead Sciences (+3.3%), Sirius (+3%) и Mylan (+4.1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.5%) тоже продемонстрировал положительную динамику при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+1.2%).



Рынок акций РФ в среду снизился. Индекс ММВБ потерял 0.21% в основном из-за падения котировок акций Лукойла (-1.2%) и Роснефти (-2.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.21%) понес потери на фоне выросшего размаха колебаний курса рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовой отчетности Ленты и Яндекса.











Начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид», Шагов Олег



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