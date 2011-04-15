Сильный рост запасов нефти в США дал только кратковременные колебания цены

Цены нефти и нефтепродуктов по итогам дня не претерпели сильных изменений, хотя колебания цены после выхода (18:30) недельных данных EIA по запасам и добыче нефти в США были довольно значительными. После выхода данных о запасах цены нефти WTI вначале дернулись вниз, а затем отправились в рост, показав в итоге увеличение на $0,5за баррель. Однако затем указанные полдоллара были отыграны назад.



За неделю, закончившуюся 10 февраля 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,527 mb (до 518,119 с 508,592 mb неделей ранее). С начала года запасы выросли уже на 39,1 млн. баррелей, начав ставить новые абсолютные рекорды. На этот раз картинка сильного роста запасов от API вновь во многом оправдалась в данных EIA. Напомним, что по версии API запасы нефти в США выросли на 9,94 млн. баррелей (Остальные данные от API — запасы в Кушинге: -1.27 mb; запасы бензина: +0.72 mb; запасы дистиллятов: +1.5 mb). Таким образом, вышедшие данные по запасам не добавили почти ничего нового к тому, что уже сообщило API о сильном росте запасов.



Запасы моторного топлива за неделю выросли на 2,8 mb. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов подросли на 11,1 млн. баррелей (до 2055,0 с 2044,0 mb) – рост запасов моторного топлива был компенсирован примерно таким же снижением пропан-пропиленовых фракций. Суммарные запасы продолжают «забирать» выше прошлогодней кривой. Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 1,022 mb/d (до 4,946 с 5,968 mb/d неделей ранее).



Спрос на моторное топливо традиционно на стыке года снижается. Запасы моторного топлива сезонно рисуют максимум к февралю. Затем с развертыванием автомобильного сезона спрос на бензин начнет возрастать и запасы моторного топлива начнут снижаться. (В этом году действительно отмечают, что максимум запасов моторного топлива сместился вправо).



Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 10 февраля, символически снизилась на 1 тыс. баррелей в сутки (до 8,977 с 8,978 mb/d неделей ранее).











АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"



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