Волатильность по рублю указывает на возможную смену настроений

На четверг, 16 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 56,7719 рублей, евро - 60,0249 рублей. Достигнув минимальных значений за последние полтора года в первой половине торгов накануне, продемонстрировали резкие колебания и вверх, и вниз во второй половине торговой сессии. К окончанию торгов на Московской бирже стоимость доллара консолидировалась около отметки 57,27, евро - до 60,71.



Вероятно, заявления представителей Белого дома и самого Дональда Трампа в своем твиттере по вопросу Крыма могли послужить первым толчком для фиксации прибыли. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра экономического развития Максима Орешкина, где обсуждались, в том числе, вопросы по инфляции поддержала коррекцию рубля на локальном рынке. Кроме того, статистика по инфляции в США подтолкнула вверх доллар на международном рынке Forex. Основное противостояние по доллару на Московской бирже развернулось около уровня 57.50. Сначала он активно был пробит вверх, последующая коррекция привела к возврату чуть ниже. Технически возврат котировок в диапазон 57,00 - 58,60 просигнализирует об окончании фазы резкого роста рубля и о возможной последующей консолидации в широком диапазоне 57 -59. Одной из причин роста рубля в последнее время называют также расчеты Роснефти по оферте для выкупа акций у миноритариев Башнефти. Срок окончания выплат 16 февраля.



На фоне роста запасов нефтепродуктов в США поступаю данные о том, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться всего лишь «бумажным» вариантом. Так, данные Oil Movements по морским перевозкам нефти из ОПЕК не указывают на снижение объемов транспортировки. За первые четыре недели года до 25 января они в совокупности составили почти 24 млн баррелей в сутки, что сопоставимо со средним показателями 2016 года. Так что неприятные неожиданности для рубля могут сформироваться и на рынке нефти.



В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57,00 - 58,00.









Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade



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