Индекс ММВБ может завершить неделю на позитивной ноте

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.8 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью снижаются. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2145-2150 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в случае улучшения внешнего фона может завершить неделю на позитивной ноте.



Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.34% при оборотах торгов примерно на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало снижение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-2.2%), BP (-2%) и фармацевтической компании AstraZeneca (-3.4%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение курса акций хорошо отчитавшейся фармацевтической компании Shire (+3.4%) и производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever(+1.1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг снизился на 0.52%, практически полностью нивелировав свой прирост днем ранее при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции отчитавшихся вчера компаний Valeo (-2.2%) и Schneider Electric (-4.2%). Немецкий индикатор DAX (-0.31%) понизился на фоне падения котировок акций банков Deutsche Bank (-2%), Commerzbank (-2.5%), а также таких компаний, как Volkswagen (-1.5%) и BASF (-0.7%).



Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.04%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции 3M (+0.9%) и Boeing (+0.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ опустился на 0.08% на фоне снижения котировок Regeneron Pharm (-2.9%), Tesla (-3.9%) и Kraft Heinz (-4.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.9%) тоже продемонстрировал отрицательную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-1.4%). Выступивший глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ФРС может повысить ставку в этом году не менее трех раз.



Рынок акций РФ в четверг прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0.53% в основном из-за повышения котировок акций Сбербанка (+1.8%) и ЛУКОЙЛа (+0.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.3%) вырос менее значительно на фоне ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить запланированное совещание в правительстве, на котором будет обсуждаться реализация обременительного для телекомов «закона Яровой».













Начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид», Шагов Олег



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