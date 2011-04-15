Рубль может продолжить коррекцию

Рубль продолжил корректироваться от максимумов, несмотря на повсеместную слабость доллара. Котировки пары доллар/рубль отскочили из зоны 57 руб., добравшись до 57,60 руб., набрав внутри дня свыше 0,5%. Евро/рубль показала еще более активную коррекцию и дошла до 61,40 руб., прибавив 1,1%.



Российская валюта умерила пыл и продолжает отступать против основных соперников на опасениях заявлений президента Путина по теме курса рубля. Также против покупок нашей валюты сыграла очередная порция критики РФ со стороны США. Минобороны США обвинил Россию в агрессивном поведении и нарушении международной стабильности, что снизило привлекательность рубля. Под занавес сессии свою лепту внесла динамика Brent – котировки резко обвалились из области 56 к недельным минимумам на подходе к отметке 55 долл./барр. На фоне совокупности этих факторов валюта не смогла вернуться к росту.



Сегодня участники рынка могут продолжить фиксацию прибыли по паре доллар/рубль из-за внешнеполитических рисков и опасений вербальных интервенций со стороны российских властей. В пользу такого сценария говорит и некоторое ухудшение настроений в сырьевом сегменте. Сейчас нефть не в состоянии развить уверенный рост, но и активных продаж тоже не привлекает, получая поддержку в районе 55. Однако если баррель стабилизируется в этой зоне, а доллар на международном рынке форекс вернется к росту после коррекции, доллар/рубль может передвинуть максимумы до 57,80 руб., пробой которых расчистит путь к отметке 58 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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