Рубль дает сигнал к развороту

Российский рынок акций закончил торги в четверг на позитивной ноте впервые за последние дни. Акции получили поддержку на волне некоторого снижения курса рубля, который в последние шесть дней упорно рос в противовес снижению нефтяных цен. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,59%), металлургического (+0,46%) и нефтехимического (+0,14%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 0,53% и закрылся на отметке 2148.48 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,30% и остановился на уровне 1176.11 пунктов на фоне снижения курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в четверг упали, по-прежнему оставаясь в боковике, который все больше сужается. Это может привести к тому, что цены могут «выстрелить» либо вверх, либо вниз. Но вероятность продолжения роста все сильнее снижается из-за неустанного повышения объемов нефтедобычи в США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,66%, до 55,38 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,38%, до 52,91 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль возобновил снижение, несмотря на начало налогового периода. Давление на рубль оказывает рост доходности ОФЗ на волне повышения ожиданий роста ставок в США, а также вербальных интервенций от чиновников правительства РФ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,38%, до 57,48 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,87%, до 61,24 рубля за евро.



Судя по текущей ситуации, мы, вероятно, наблюдаем разворот курса рубля в сторону ослабления. Но, если продажи ОФЗ продолжатся, а вербальные интервенции от чиновников правительства будут еще более активно критиковать сильный рубль, то распродажи рубля могут усилиться.



В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в России, цифры по розничным продажам в Великобритании и по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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