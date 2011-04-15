В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 33,50 коп. (+0,58%), до 57,60 руб., курс евро – на 72,50 коп. (+1,19%), до 61,44 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,1 млрд (-26,22%), евро/рубль – 303,0 млн евро (-62,25%).



Центральный банк России с 17 февраля повысил официальный курс доллара США на 37,88 коп., до 57,15 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,654 руб., что выше предыдущего дня на 62,91 коп.



Накануне торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. В первой половине дня рубль торговался в боковом тренде, пока дорожала нефть. В ходе американских торгов вслед за снижением нефтяных котировок курс доллар/рубль вырос до 57,67, евро/рубль – до 61,56. Евро подорожал к рублю сильнее, чем доллар из-за возросшего на него спроса на рынке Форекс.



Сегодня, 17 февраля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,04% к предыдущему максимуму). К российской валюте вернулась корреляция с ценами на нефть. Учитывая, что черное золото не дешевеет при росте запасов в США, можно предположить, что после 1,5-месячной консолидации выход из неё будет вверх к уровню $56,65, а не вниз. Рубль на рост нефтяных котировок отреагирует укреплением к валютам.



В среду, 15 февраля, укрепление рубля прервал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его заявления перевели рублёвые пары в коррекционный режим. На момент написания обзора пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 56,55-57,91.



Ослабление рубля носит временный характер. Сдержанная реакция властей РФ на сильную национальную валюту, налоговый период, высокий спрос на российские активы и нефть выше $55 не дадут рублю ослабиться в ближайшее время.



В пятницу ожидается рост курса доллара до 57,75 руб., закрытие – на уровне 57,16 руб. Если Brent останется торговаться на текущем уровне $55,70, то перед выходными закрытие будет выше – на уровне 57,60 руб. По евро ожидается повышение в первой половине дня до 61,67 руб., во второй – снижение до 61,19 руб. Многие трейдеры остались в длинных позициях по доллару.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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