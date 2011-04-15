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17.02.2017

Рубль отступил назад, но остался в лидерах

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 февраля, установил на уровне 57,15 рублей за единицу американской валюты и 60,65 рублей за единицу европейской валюты. С начала этой недели биржевые курсы валют снизились на 1,12% и 1,09% соответственно.

Однако несмотря на то, что в ходе торгов среды доллар США опускался до отметки 56,55 рублей, а евро до уровня 59,79 рублей, есть и хорошая новость. Она заключается в том, что с высокой вероятностью нижние точки валютами пройдены, так как по итогам вчерашних торгов на дневных графиках курсов USDRUB и EURRUB образованы свечные модели разворота.

Также слабость российской валюты связывают со словами министра обороны США, который выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, обвинил Россию в агрессивном поведении и нарушении международной стабильности.

При этом сломать действующий тренд по рублю не так-то просто. Так что в лучшем случае, мы пока можем говорить лишь о некотором потенциале восходящей коррекции по доллару и евро, а не о смене настроений.




Анастасия Игнатенко, аналитик ГК TeleTrade


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