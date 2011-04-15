На следующей неделе рынок ждет разворот вниз

Азиатские площадки торговались в минусе на фоне коррекции акций Samsung, вызванной скандалом. Российский рынок слабо реагирует на внешние события, но и локальных новостей, влияющих на динамику в целом, нет. Традиционное пятничное затишье будет основным фактором, определяющим торговую динамику сегодня. Кроме того, в понедельник выходной в США, так что боковик продлится до вторника. Индекс ММВБ ожидается на уровне 2150 п. Причем, если и на американском рынке сегодня не будет заметного движения наверх, что вероятно из-за отсутствия важной статистики, то на следующей неделе, скорее всего, увидим разворот вниз и новую попытку 100 дневную среднюю, целью снижения в этом случае будет уровень 2090 п. Хуже рынка в таком случае будут акции нефтегазового и финансового сектора. Позитивная динамика сохранится в акциях производителей драгоценных и промышленных металлов, поскольку рост цен на это сырье продолжается. В 1 эшелоне лучше будут акции Норильского никеля, которые имеют шанс вернутся на 10500 к концу месяца. В паре USDRUB сильного движения пока также ожидать не стоит, если цена на нефть останется на уровне $56 за барр, то курс будет колебаться вблизи отметки 58 еще неделю.











Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"



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