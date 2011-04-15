Нефть: ценам не стоит бояться роста запасов в США

Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся зафиксировать отрицательную динамику по итогам уходящей недели, впервые за последние шесть недель, по мере того как участники рынка нервируются сильным ростом коммерческих запасов в подземных хранилищах США.



По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени находились в районе 55,50 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке торговался в области 53,60.



Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало рост запасов в США на 9,3 миллиона баррелей, до 514,5 миллиона баррелей, максимального за всю историю наблюдений. Этот значительный прирост сформировался после рекордного роста на 14 миллионов неделей ранее.



Рынок нефти сейчас, безусловно, озабочен динамикой запасов в США. При всей ее высокой волатильности последние две недели она выдалась очень сильной. Однако, если поглубже копнуть, то не все так мрачно. Во-первых, возрос импорт сырой нефти в США. Это раз таки может сигналить о том, что нефтепереработка запасается впрок, опасаясь более высоких цен в будущем. Во–вторых, ряд нефтеперерабатывающих заводов закрылись на профилактический межсезонный ремонт, что естественно снижает потребление.



Со стороны ОПЕК пока нет четкого убедительного для трейдеров сигнала о том, что пакт по сокращению добычи выполняется. Да и, вообще, складывается впечатление, что для того чтобы ускорить снижение запасов и балансировку рынка, необходимо продлевать соглашение по сокращению до конца 2017 года. А на эту тему на встрече ОПЕК в мае еще только предстоят дискуссии.



В общем, пока содержание новостного фона несколько сместилось в сторону более низких цен. Соответственно, контракты Brent тестируют 55 долларов за баррель. Однако, мы по-прежнему считаем, что Brent ниже 55 это возможность для покупок, если не краткосрочного, так долгосрочного характера.











Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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