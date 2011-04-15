Укрепление иены и золота сигнализирует о рисках

В последний торговый день недели доллар переключился в режим восстановления после недавних распродаж. Валюта уверенно укрепляется против основных валют, но сдает позиции в паре с иеной. EURUSD сползает с максимумов в районе 1.0670, а GBPUSD возвращается под отметку 1.24, оказавшись под дополнительным давлением после публикации слабых данных по розничным продажам в Британии. Показатель вырос лишь на 1,5% при прогнозе в 3,4% после скачка на 4,1% в декабре.



Особенного внимания заслуживает динамика пары USDJPY. Невзирая на возвращение интереса к доллару, котировки продолжают отступление, торгуясь на недельных минимумах под отметкой 113.00. Покупки иены, которая активно растет к доллару и евро, свидетельствуют о том, что рынки не забывают о политических рисках на мировой арене, хотя на фондовых площадках при этом признаков паники не наблюдается. Об опасениях инвесторов сигнализирует и повышенный спрос на золото, которое также является традиционным активом-убежищем. Металл непрерывно дорожает уже 4-1 день кряду, торгуясь в районе 1243.



В США сомнения вызывает угроза того, что Трамп встретит сопротивление со стороны некоторых республиканцев в попытке провести налоговую реформу. Также игроки не забывают о протекционистской политике нового президента, опасаясь новых нападок на Китай, Японию, Германию и другие страны. В Европе основные риски сосредоточены на теме выборов, где все большую силу обретают антиевропейские настроения, формирующие угрозу распада Европы.



В свете всех этих страхов долгосрочные перспективы безопасных активов выглядят благоприятными. На всплесках оптимизма иена и золото будут демонстрировать временные откаты, которые затем будут сменяться новыми витками покупок. На этом фоне в среднесроке USDJPY вполне может утратить уровень 111.00 и дойти до 110.00.













Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ



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