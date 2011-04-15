Курс евро уйдёт ниже 62 руб.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,00 коп. (-1,%), до 59,62 руб., курс евро снизился на 17,00 коп. (-0,27%), до 62,77 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,2 млрд, евро/рубль – 60,3 млн евро.



Центральный банк России с 31 декабря повысил официальный курс доллара США на 38,39 коп., до 60,6569 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,8111 руб., что ниже предыдущего дня на 78,97 коп. Банк России с 30 декабря не изменял официальные курсы доллара и евро.



В первой половине дня курс американской валюты обновил минимум против российской. Рубль подорожал до $59,10 на фоне восстановления нефтяных котировок до $57,44 за баррель. Во второй половине дня рублёвые пары торговались в боковом тренде после выхода отчёта по американскому рынку труда.



Публикация статистики из США привела к всплеску волатильности на рынке Форекс, но оказала слабое влияние на внутренний валютный рынок. К закрытию дня курс доллар/рубль вернулся к уровню 59,62, евро/рубль торговался около уровня 62,75 руб.



В понедельник, 9 января, за баррель Brent дают $56,86 (+0.11%). Цена неохотно возвращается к уровню $58 от минимума $55,27. За 52 часа покупатели отыграли лишь 60% потерь от падения 3 января. Они не уверены в выполнении обязательств по сокращению добычи нефти, взятых на себя нефтедобывающими странами после заседания ОПЕК в конце ноября прошлого года.



Чтобы цена продолжила повышательное движение, покупателям необходимо пройти зону $57,35-$57,45. Если эта зона будет успешно пройдена в понедельник-вторник, курс доллара протестирует уровень 59 руб. Первой мишенью станет уровень 58,80 руб., второй уровень достигнет отметки 58,10 руб. Курс евро уйдёт ниже 62 рублей.



Поддержки по Brent можно выделить на уровнях $56,25 и $55,70. Пробой последнего уровня спровоцирует покупателей выходить из длинных позиций. Чтобы этого не произошло Американский институт нефти и Минэнерго США должны в своих еженедельных отчётах показать сокращение запасов нефти.



По прогнозу на понедельник следующий сценарий: рост до 59,89 руб. с последующим снижением к уровню 59,37 руб. Если на торгах в Европе нефть подорожает, то на этот сценарий можно не ориентироваться.



Рублю на текущих уровнях к доллару и евро необходимо продержаться до конца недели. На следующей неделе начнётся налоговый период, в связи с чем возрастёт спрос на российскую валюту.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.