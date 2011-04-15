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09.01.2017

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 2200-2230 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ТГК-1» и «Мечела». Под давлением держатся бумаги «Системы» и «Сургутнефтегаза».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили пятничную сессию подъемом, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно подрастает. Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,80 (-0,5%). Новостной поток относительно сырьевого сектора пока складывается вполне спокойным. Реальных фактов относительно четкости исполнения соглашений по заморозке нефтяной добычи не поступало, но рынок уверен в том, что они будут и окажутся положительными. В то же время, статистика показывает, что численность буровых установок в США продолжает увеличиваться, так как сланцевики чувствуют себя неплохо при сегодняшних ценах на черное золото.

Евро/доллар едва заметно подрастает в понедельник с утра. Основные торги идут вокруг 1,0540. В ходе азиатской сегодняшней сессии евро/доллар ограниченно снижался. Сегодня настроения торгов будут определять германские и европейские статданные. Предполагаемый диапазон движения в EUR/USD на сегодня составляет 1,0505-1,0575.

Российский рубль начал первый понедельник 2017 года снижением в парах с иностранными валютами. Укрепление российской валюты 5 и 6 января вернувшиеся с каникул инвесторы сочли все-таки чрезмерным. За доллар США сейчас дают 59,93 руб. (+0,6%). Сегодняшние торги пройдут для пары доллар/рубль в пределах отметок 59,55-60,20.

По информации из деловых кругов, подписанный Бараком Обамой оборонный бюджет на 2017 год в размере $611 млрд (без учёта специальных программ) должен стать одной из его «охранных грамот» на всю оставшуюся жизнь, так как снимает множество претензий к 44-му президенту США со стороны силовых структур, связанных с Пентагоном. Военный бюджет США на текущий год составлял «всего» $ 561 млрд, включая и специальные программы.

В корпоративном секторе сегодня без новостей, а среди макростатистики стоит отметить данные по безработице в ЕС и выступления ряда членов FOMC.




Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

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