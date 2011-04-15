Драйверов роста на российском рынке пока нет

Начав послепраздничную неделю с разнонаправленных торгов, российские индексы погрузились в зону отрицательных значений. ММВБ не смог удержаться на положительной территории и во второй половине дня торгуется с понижением на 0,27%, в районе 2208. РТС на фоне коррекции валюты теряет 0,72%, до 1164. Отсутствие импульса роста на отечественных площадках объясняется удешевлением Brent, которая соскользнула в район 56, снижаясь на 1,7%. Доллар/рубль восстанавливается от минимумов середины 2015 года, но пока удерживается под отметкой 60 руб.



В ликвидных бумагах нет единой динамики. Хуже рынка выглядят акции «Интер РАО», которые дешевеют почти на 3,5%. Более 1% теряют котировки ДИКСИ и МЕЧЕЛа. Уверенно чувствуют себя бумаги «Аэрофлота» и «Россетей», прибавляющие в среднем по 1,5%. Несмотря на ослабление рубля, акции финансового сектора торгуются преимущественно в «плюсе» - «МосБиржа» и ВТБ повышаются на 0,78% и 0,39%.



«Роснефть» намерена продать свою долю в геологоразведочном проекте по освоению блока «245-Юг» в Алжире, включающем три месторождения - Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит. Поскольку просто уход из проекта будет сопровождаться ощутимыми списаниями и выплатой неустойки, компания, скорее всего, попытается продать долю своему алжирскому партнеру Sonatrach. Как стало известно, «Газпром» от покупки актива уже отказался.



Поскольку на зарубежных площадках преобладает негатив, а баррель Brent ускорил нисходящую коррекцию, до конца дня существенного улучшения настроя на российском рынке не ожидается. Нефть может кратковременно восстановиться, но вряд ли покажет заметный рост на фоне осторожных ожиданий в отношении статистики по запасам углеводородов в США.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.