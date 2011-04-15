Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10.01.2017

Индекс ММВБ останется во вторник в рамках коридора 2190-2225 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «М.Видео» и «Магнита». В «зеленой» зоне торгуются акции «ТГК-1» и «Полиметалла».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с понижением. Цены на нефть в азиатскую сессию стояли, почти не меняясь в сравнении с предыдущим закрытием. Сейчас баррель североморского сырья Brent прибавляет 0,1% и стоит $55,0.

Евро/доллар утром во вторник растет. Основные торги идут вокруг 1,0595, что само по себе неплохо. Вчерашняя статистика по еврозоне в общем и целом оказалась положительной, вечерние выступления глав ФРБ Атланты и Бостона (США) противоречили друг другу, и доллар поддержки с этой стороны не получил. Сегодня EUR/USD проторгуется в диапазоне 1,0545-1,0625.

Российский рубль начал торги вторника снижением, однако к настоящему времени движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 60,0 руб.(-0,1%). Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль пройдет в пределах отметок 59,70-60,50.

Во второй половине января в Вене состоится заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти, а именно 21-22 января. Россия как участник соглашения по сокращению добычи в числе приглашенных, данную информацию подтвердили в Министерстве энергетики РФ. Согласно статистике ЦДУ ТЭК, Россия уже сократила добычу нефти и газового конденсата. За период с 29 декабря 2016 года по 6 января 2017 года снижение составило порядка 1,2%. На текущий момент добыча находится на уровне 11,3 млн баррелей в сутки. В дальнейшем сокращение добычи продолжится.

Российские нефтекомпании в январе сократят добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, в марте — уже на 200 тыс., а к маю сокращение составит около 300 тыс. баррелей, таким образом, наша страна полностью выполнит договоренности с ОПЕК и иными производителями.

Данные по розничным продажам представят Австралия и Великобритания. Статистику по инфляции опубликует Китай. Число разрешений на строительство опубликует Канада. В США выйдет статистика по рынку труда.





Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100