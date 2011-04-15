Без поддержки нефти рубль не сможет использовать налоговый период

Российский рубль во вторник торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,98 руб. (-0,1%). Евро стоит 63,53 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 11 января, составляют 59,95 руб. за американскую валюту и 63,54 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 6 и 43 копейки соответственно.



Цены на нефть снова вышли в плюс после вчерашнего снижения и утреннего застоя. Баррель североморского сырья Brent стоит $55,29 (+0,6%). Сегодня вечером будут опубликованы данные американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов за прошлую неделю, завтра Минэнерго представит аналогичный релиз. Вполне вероятно, что оба отчета покажут небольшой прирост индикаторов в рамках коррекции, потому что неделей ранее обе структуры, API и EIA, отмечали резкое падение запасов нефти, на 7,43 млн и 7,051 млн баррелей соответственно. Чем выше окажется рост запасов сейчас, тем заметней просядет в цене нефть.



Запланированная на завтра, 11 января, пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа обязательно отразится на поведении сырья и иных биржевых активов, но это будет только в среду вечером. Основные же реакции будут, вероятно, после 20 января, когда состоится его инаугурация и полноценное вступление в должность.



На следующей неделе в России начинается очередной налоговый период, но без поддержки нефти рубль с этой стороны опору использовать не сможет.



В этом году РФ продолжит обслуживать свой внешний долг. Самыми напряженными в этом плане станут первый и второй кварталы, точнее, март и апрель. В первом квартале Россия должна выплатить в счет погашения соответствующих задолженностей $28,833 млрд (январь $4,3 млрд, февраль $8,8 млрд, март $15,6 млрд). Во втором квартале общая сумма к уплате оценивается в $28,2 млрд, среди них в апреле и июне чуть больше $10 млрд. Спрос на валютную ликвидность, как очевидно, будет расти перед периодами пиковых выплат, то есть начиная со второй половины февраля. Хотя, при интересных курсах и помня о дефиците валютной ликвидности в прошлом месяце, компании и предприятия могут начать запасаться валютой уже сейчас.



За сильным рублем стоит нефть, это очевидно. И пока нефть дорогая, мало что сможет сбить с ног российскую валюту.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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