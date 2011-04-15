Российским индексам сложно развить импульс роста

Во вторник фондовые индексы РФ пытаются вернуться к росту после вчерашней просадки. «Бычий» импульс носит ограниченный характер ввиду сдержанного восстановления Brent после обвала почти на 4% накануне. Котировки торгуются с повышением на 0,6%, пытаясь подняться от уровня 55 долл./барр. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются в среднем на 0,6%, до 2225 и 1167 пунктов соответственно. Рубль стабилен к доллару и евро и торгуется практически без изменений.



Достаточно активным спросом сегодня пользуются бумаги «Сбербанка», дорожающие более чем на 1,5%. Неплохо себя чувствуют и акции нефтегазового сектора. «Газпром» и «Роснефть» прибавляют 0,98% и 1,54% соответственно. Гораздо хуже рынка выглядят котировки «Магнита», теряя в цене свыше 2 % после публикации операционных результатов. В декабре рост выручки ритейлера замедлился до 6,91% от 10,24% месяцем ранее. Таким образом, по итогам года выручка увеличилась лишь на 12,81% против целевого диапазона 14-16%.



«Роснефть» договорилась о поставках QHG Trading нефти общим объемом от 22,5 млн до 55 млн тонн в течение пяти лет. Напомним, что QHG Trading является дочерней компанией Glencore. Российская компания будет ежегодно поставлять трейдеру от 4,5 млн до 11 млн тонн нефти. Контракт вступил в силу 1 января 2017 г.



Скорее всего, восходящая коррекция нефти не получит заметного развития до конца дня из-за опасений роста запасов, о котором поздно вечером может сообщить Американский институт нефти. На этом фоне потенциал роста российских индексов также выглядит ограниченным. Также более активным покупкам препятствуют ожидания выступления Обамы и Трампа - сегодня и завтра соответственно.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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