Нефть падает, рубль растет

Российский рынок акций закончил торги во вторник с ростом на фоне стабилизации цен на сырую нефть и стойкого спроса на российские активы, выражающегося в покупках ОФЗ. Также поддержку рынку акций оказывают по-прежнему не очень большие объемы торговли. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+2,06%), энергетического (+1,55%) и нефтегазового (+1,30%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся повышением на 1,19%, на отметке 2237.49 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,27% и остановился на уровне 1175.01 пунктов на фоне укрепления курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть во вторник возобновили падение на волне роста опасений, что увеличение добычи нефти Ираном и другими участниками рынка нефти будет нивелировать желание ОПЕК нормализовать соотношение спроса и предложения и тем самым способствовать росту цен на «черное золото». Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,62%, до 54,60 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,54%, до 51,68 доллара за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии подрос, поддерживаемый спросом на рублевые активы и нахождением котировок нефти близко к максимальным значениям, достигнутым ранее. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,23%, до 59,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,15%, до 63,39 рублей за евро.



Если котировки сырой нефти продолжат падение, то это обязательно окажет негативное влияние на курс российской валюты.



В среду внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходе данных по объему производства и сальдо торгового баланса в Великобритании, запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Кроме того, состоится первая пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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