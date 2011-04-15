Рубль пока не реагирует на падение нефтяных цен

Дональд Трамп в среду проведет пресс-конференцию, от которой американцы и все мировое инвестиционное сообщество ждут удовлетворения своего любопытства, что из озвученного Трампом будет претворено в жизнь. Окажется ли он словоохотливым, но при этом прагматиком, не разбазаривающим свой политический капитал через «колкие» «твиты»? Появится ли какая-то конкретика или же режим ожидания затянется до его инаугурации? Так или иначе до сезона квартальной отчетности, который стартует в четверг сегодняшнее выступление Трампа станет ключевым драйвером рынка.



Технически рынок по инерции готов продолжить движение вверх и в отсутствие какой-то поддержки. Особенно по технологическим акциям – Nasdaq вновь обновил рекорд, прибавив 0,2%, тогда как S&P 500 закрыл день в нулях. Лидеры компаний услышали Трампа и готовы удовлетворить его волю, создавая рабочие места и инвестируя в США. Оптимистичный настрой рынка подчеркивает спрос на акции ритейлеров после того, как Amazon испортил им новогоднее настроение (ETF на сектор вырос на 0,5%). Второй день кряду потери несет энергетический сектор, реагируя на снижение цен на нефть (после 3,6% накануне во вторник котировки Brent опустились еще на 2%). Давление создает «лишняя» нефть из стратегических резервов США (8 млн барр.) и танкеров, в которых ее стало держать попросту невыгодно (по оценкам это может создать «навес» предложения в 40 млн. барр.). Тем не менее на более отдаленную перспективу картинка выглядит оптимистичнее: Всемирный банк и Минэнерго США улучшили свои ценовые ориентиры. Сегодня в 18-30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.



На валютном рынке доллар готовится к новому раунду повышения, позволив ценам на золото достичь максимума за последние шесть недель. На долговом рынке – без значительных изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 1 б.п. до 2,38%.









Станислав Вернер, вице-президент IFC Financial Center



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