Индекс ММВБ проторгуется в рамках отметок 2200-2245 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно, в лидерах утреннего спроса отметились бумаги «Мечела» и «Распадской». Под давлением удерживаются акции «Яндекса» и «ОГК-2».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть умеренно восстанавливаются после волны распродажа минувшим вечером. Баррель североморской нефти сорта Brent стоит сейчас $53,84 (+0,3%). Накануне вышли данные по запасам черного золота от Американского института нефти, согласно им показатель за прошлую неделю вырос на 1,5 млн баррелей, что выше ожиданий. Однако новости о сокращении Саудовской Аравией февральских поставок энергоносителей позволяют сырью дорожать.



Евро/доллар утром в среду символически прибавляет в весе. Основные торги идут вокруг 1,0555. На вторую половину недели запланировано много событий — от пресс-конференции Дональда Трампа до выступления глав ключевых Центробанков. Инвесторы экономят силы в преддверии поступления потока информации.



Российский рубль открыл сессию середины недели ограниченным снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,19 руб. (+0,05%). Сегодняшние торги доллар/рубль проведет в коридоре 59,90-60,50. Сопротивление в паре стоит у 62,0 руб.



Администрации президента США Обамы осталось девять дней, после чего ее полномочия будут прекращены. Чем ближе эта дата, тем резче риторика и действия демократов в отношении России. Перед уходом сенаторы внесли законопроект, усиливающий санкции, который предполагает введение ограничений против лиц за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.



Круг лиц, которые могут понести наказание за несоблюдение закона на этот раз будет гораздо шире, так как данный вид санкций будет относится к ограничениям второго уровня, то есть могут быть применены не только против граждан и постоянных жителей США, но и против граждан и компаний из третьих стран. Это значительно может осложнить взаимодействие РФ с иностранными инвесторами.

Однако паниковать рано, пока это только законопроект, который станет законом, только если его примут обе палаты конгресса и подпишет президент. За девять дней это вряд ли возможно, однако от американских демократов можно ожидать чего угодно. Принятие данного закона будет болезненно для РФ, отрицать это бессмысленно, так как в 2017 году Россия планирует наращивать суверенный долг и продолжить приватизацию.



Среди основных событий дня стоит выделить совещание президента страны с правительством и заседание совета директоров «ОВК». 11 января объем промышленного производства и торговый баланс представит Великобритания. Данные по коммерческим запасам нефти выйдут в США.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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