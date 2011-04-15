Рубль продолжает снижаться против доллара

Российский рынок акций закончил торги в среду со снижением на фоне ослабления цен на сырую нефть, а также ожидания первого официального выступления нового президента США Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,49%) и энергетического (-0,33%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся падением на 0,86%, на отметке 2218.25 пункта. Индекс РТС снизился на 1,80% и остановился на уровне 1153.91 пунктов на фоне ослабления курса рубля против американского доллара и его повышения по отношению к евро.



Цены на сырую нефть в среду пытались компенсировать падение в последние два дня, но после публикации данных о сильном росте запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах прекратили расти и даже начали снижаться. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России повысилась на 0,78%, до 54,06 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,49%, до 51,07 доллара за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против доллара США на волне возобновления роста доллара и в ожидании пресс-конференции Д. Трампа. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,66%, до 60,56 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра, наоборот, снизилась на 0,22%, до 63,37 рублей за евро на фоне ослабления евро на рынке Форекс.



Позитивный для американской экономики комментарий Трампа может оказать поддержку американскому рынку акций и привести к снижению цен на сырую нефть. И это может послужить причиной для дальнейшего ослабления российского рубля.



В четверг состоятся выступления членов ФРС Эванса, Харкера, Локхарта, Булларда и Каплана. Будут озвучены цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Кроме того, будет обнародован протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике.













Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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