Индекс ММВБ проведет сессию четверга в коридоре 2200-2245 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся заметным ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, список утренних лидеров роста возглавляют бумаги «Алросы» и «Мечела». Под давление остаются акции «Русала» и «Яндекса».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно положительным. Американские рынки завершили предыдущие торги приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с понижением. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сырья Brent стоит сейчас $55,28 (+0,3%). Вчерашний отчет от Минэнерго США показал рост запасов черного золота за прошлую неделю на 4,097 млн баррелей против прогноза роста на 1,162 млн баррелей. Эти цифры и данные EIA отчасти нивелируют спад в показателе неделей ранее. Это был бы хороший повод дополнительно продать нефть, если бы не иной рыночный настрой.



Евро/доллар утром в четверг продолжает рост. Основные торги идут вокруг 1,0631 (+0,4%). Ничего нового в поддержку доллара вступавший накануне на пресс-конференции Дональд Трамп не сообщил. Его речь содержала уже известные тезисы, поэтому рынок двинулся туда, куда ему было интересно.



Российский рубль в первой половине дня в четверг торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 59,48 руб. (-0,4%). Отечественная валюта опирается на сырьевую поддержку, остается перекупленной и нуждается в коррекции. Ожидаемый диапазон движения пары доллар/рубль на сегодня - 59,40-60,45.



По информации из деловых кругов покупка корпорацией Verizon основной части активов Yahoo за 4,83 млрд. долл. является составной частью комплекса мероприятий по установлению тотального контроля за интернет-коммуникациями, который осуществляется совместно силовыми и финансовыми структурами, аффилированными с правительством США. Также утверждается, что главным импульсом подобного решения стало успешное испытание новых информационных технологий в процессе президентских выборов в США, которые активно маскируются сказками о "русских хакерах".



В течение дня на валютном рынке ожидается повышенная волатильность из-за обилия макростатистики, которая будет публиковаться на протяжении дня. Наибольшим колебаниям подвергнется пара евро/доллар. В ЕС выйдут данные по промышленному производству за ноябрь, инвесторы ожидают роста показателя. Германия публикует темпы роста ВВП за минувшие 12 месяцев. От показателя также ожидают небольшого прироста, по нашим прогнозам ВВП Германии по итогам 2016 года может составить 1,7-1,8% год к году.



Во второй половине дня ЕЦБ представит протокол заседания по монетарной политике. Вероятно, отчет подтвердит намерения банка оставить ставки на сверхнизком уровне и осуществлять выкуп активов на прежнем уровне. Пока доллар США укрепляется, политика ЕЦБ будет иметь эффект.



Ближе к вечеру блок статистики представят США, наиболее важной является индекс цен на импорт и экспорт, первичные заявки по безработице и отчет об исполнении федерального бюджета. Также пройдут выступления ряда членов FOMC.



В российском корпоративном секторе сегодня мало значимых событий. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Группа ГМС».













Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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