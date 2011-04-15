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12.01.2017

За первые две недели 2017 года золото подорожало на 4.6%

Цены на золото протестировали локальные минимумы 22 декабря, коснувшись отметки $1128,60 за тройскую унцию. С этого дня среднесрочный тренд развернулся, стоимость драгоценного металла растет, и к завершению второй январской недели за тройскую унцию золота дают $1204,30. В целом за 2016 год стоимость золота увеличилась на 9,3%. Конечно, могло бы быть значительно больше, но осеннее ралли в долларе свело на нет весь среднесрочный позитив. За первые две недели января стоимость золота выросла на 4,6%.

Основная поддержка драгоценному металлу идет со стороны вялого в последние дни доллара. Рынок закладывал серьезные ожидания на пресс-конференцию Дональда Трампа, избранного президента США, но политик просто еще раз озвучил уже известные участникам торгов тезисы. Ничего критичного для американской валюты он не сказал, но и нового ничего не сообщил. Разница между прогнозами и реальностью сыграла против американской валюты, она отступила, а золото получило опору.

Эффект от «трампономики» инвесторы уже мысленно обрисовали, проанализировали и отчасти учли в ценах, хотя Дональд Трамп пока даже не вступил в должность президента. Инаугурация пройдет 20 января, и только после этой даты на площадку начнут поступать факты и то не сразу. На подобном фоне фаза определенного охлаждения интереса рынка к доллару США может продлиться еще две-четыре недели, если, конечно, на первый план не выйдет Федрезерв и его планы по ставке.

Общий фон для золота довольно нейтральный. Подсчитано, что Австралия за прошлый год наблюдала рост спроса на золото на 14%, а Китай в декабре не покупал драгметалл для пополнения своих ЗВР. Денежная реформа в Индии находится в самом разгаре, поэтому спрос на золото среди населения остается минимальным – сейчас не до роскоши. Россия за прошлый год значительно увеличила долю золота в составе своих резервов, Казахстан также покупал драгметалл для аналогичных нужд.

Краткосрочная перспектива для золота выглядит довольно смешанной: после фазы роста драгметалл, вероятно, встанет в узкий диапазон $1180-1235 за тройскую унцию и будет стараться удержаться в нем. Однако долгосрочный взгляд достаточно позитивный. Если исходить из того, что политика Трампа агрессивна и направлена на рост экономики США, то логично предположить, что рано или поздно она спровоцирует разгон инфляции. Одновременно будет увеличиваться инвестиционный интерес к золоту как активу для хеджирования рисков – никто сейчас точно не скажет, куда первую экономику мира заведет новый лидер. Кроме того, не стоит забывать о процедуре Brexit, выборах в Германии и Франции. Европу совершенно точно будет серьезно качать в течение года, и золото тут вполне может стать перспективным активом.





Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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