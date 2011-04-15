Доллар США снизился до 60 руб. на фоне роста нефтяных котировок

После пресс-конференции новоизбранного президента США Дональда Трампа, в четверг, 12 января, американская валюта подрастеряла свои позиции на валютном рынке. Индекс доллара США опустился до 101 п., за евро вновь начали давать около $1.064, а на сырьевые площадки вернулся спрос. В результате возвращения интереса биржевиков к покупкам фьючерс на нефть европейской марки Brent поднялся до $56 за баррель. Доллар США на бирже отреагировал на возобновление роста нефтяных котировок сползанием в район 59.2 руб./$. Впрочем, спуск американской валюты ниже 59 руб./$ пока выглядит маловероятным. По нашим оценкам, доллар США в ближайшее время будет оставаться в коридоре 59-60 руб./$.



Индекс ММВБ в четверг, 12 января, показывает невыразительную динамику. Отечественный рублевый бенчмарк финиширует с минимальными потерями вблизи 2210 п. Одновременно долларовый индекс РТС на фоне ослабления американской валюты под занавес торгов демонстрирует довольно внушительный прирост (+1.5%).











Ведущий аналитик банка «Российский капитал», Анастасия Соснова



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