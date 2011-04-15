Рубль продолжает стремиться к локальным максимумам

Российский рынок акций закончил торги в четверг падением на фоне неопределенности по поводу экономической программы Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,34%) и машиностроительного (-0,19%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,30%, на отметке 2212.00 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,71% и остановился на уровне 1175.28 пунктов на фоне усиления курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в четверг продолжили расти, с одной стороны, на фоне падения курса американской валюты, а, с другой, на ожиданиях того, что подтвердятся опубликованные данные по снижению объемов нефтедобычи ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,81%, до 56,10 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,68%, до 53,13 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос, поддерживаемый все теми же факторами: повышением цен на сырую нефть, падением курса доллара на внешнем валютном рынке, сильным спросом на ОФЗ и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,77%, до 59,28 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла всего 0,06%, до 63,09 рублей за евро.



Продолжение атак на Трампа со стороны его противников в Штатах пугает инвесторов. Иневсторы полагают, что Трампу будет сложно реализовать свою экономическую политику, так как все силы будут уходить на политическое противостояние.



В пятницу состоится выступление руководителя ФРС США Дж. Йеллен, выйдут данные по объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, будут опубликованы цифры индекса оптовых цен Германии, по производственной инфляции, а также по розничным продажам в Штатах. Кроме того, будут обнародованы данные по числу работающих буровых от Baker Hughes и большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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