Доллар пытается закрепиться выше 59 руб.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 41,50 коп. (-0,69%), до 59,33 руб., курс евро – на 12,50 коп. (-0,20%), до 63,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд, евро/рубль – 306,9 млн евро.



Центральный банк России с 13 января понизил официальный курс доллара США на 66,36 коп., до 59,4978 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,2759 руб., что ниже предыдущего дня на 24,25 коп.



12 января торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по иностранным валютам. Рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара и евро после проведённой в среду пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. На фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $56,40 курс доллара США снизился до 59,09 руб., курс евро – до 62,92 руб.



Нефть выше $55 за баррель, устойчивый спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а также начало налогового периода с 16 января будут поддерживать рубль в ближайшее время. На этих факторах российская валюта способна подорожать к доллару до уровня 57,25 к 1 февраля 2017 года, к евро – до 62,15.



При бочке нефти 3327 руб. за баррель рубль по 57,25 руб. за доллар не выглядит дорогим. В четверг на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс рубля соответствует состоянию платежного баланса России.



Если взять стоимость бочки Brent по 3300 руб. и разделить на 57,25 руб., то получим цену в долларах за баррель – $57,65. Как видим, целевой уровень 57,25 руб. может быть достигнут курсом доллара при цене на нефть ниже, чем она была 3 января ($58,30).



Сегодня по паре доллар/рубль возможен тест уровня 59 руб. с последующим снижением к 58,90 руб. Во второй половине дня перед закрытием торговой недели курс доллара, скорее всего, восстановится до 59,15/33 руб. В конце недели вряд ли получится закрепиться ниже 59 рублей.









Владислав Антонов, аналитик Альпари



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