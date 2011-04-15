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13.01.2017

Евро против доллара торгуется с незначительным повышением

В пятницу экономический календарь Великобритании и еврозоны пустой. Доллар торгуется снижением ко многим основным валютам. Пресс-конференция Дональда Трампа и снижение доходности американских облигаций продолжает давить на доллар США. Курс евро/доллар прорвался к уровню 1,0658 после консолидации в диапазоне 1,0604-1,0620. Курс фунт/доллар из диапазона 1,2140- 1,2175 вырвался вверх к уровню 1,2233.

По британскому фунту пятничное движение схоже со вчерашним днём. В Азии цена постояла в диапазоне, потом сходила вверх и в настоящее время дешевеет к евро и доллару. На момент написания обзора цена упала на 48 пунктов. Евро, соответственно, от кросс-пары евро/фунт получил поддержку, но тоже отступил от сессионного максимума 1,0658 до 1,0645.

У фунта стерлингов нет повода укрепляться к доллару США, так как на вторник запланировано выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по вопросу выхода страны из ЕС. Вряд ли кто-то захочет покупать британскую валюту перед её выступлением.

На американской сессии трейдеры сосредоточатся на данных США по розничным продажам, производственной инфляции PPI и предварительном индексе потребительского доверия за январь.

По паре евро/доллар ожидается снижение в район 1,0580. Если на стороне продавцов окажется падающая кросс-пара евро/фунт, то тогда цель можно снизить до 1,0565. Если покупатели окажутся сильными, то цена застопорится около 1,0600.





Владислав Антонов, аналитик Альпари

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