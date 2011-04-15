Российский рынок акций закончил торги в пятницу на «красной территории». Инвесторы явно фиксировали прибыль перед выходными на волне неуверенности, что котировки сырой нефти могут получить поддержку до вступления в должность Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-1,03%), металлургического (-1,87%) и энергетического (-0,63%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся с падением на 0,76%, на отметке 2295.19 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,45% и остановился на уровне 1158.19 пунктов на фоне падения курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в пятницу не смогли повторить рост последних двух дней. Котировки никак не могут закрепиться выше отметки в 56,00 по BRENT и 53,00 по WTI. Рынку уже явно недостаточно одних новостей о снижении объемов нефтедобычи от ОПЕК. Инвесторы хотят видеть фактические данные.



И если они окажутся не впечатляющими, как это обещалось, нефть может развернуться и начать снижаться. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,55%, до 55,70 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,74%, до 52,62 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вышел из очень узкого диапазона и упал против доллара и евро. Похоже, экспортеры пока не желают продавать валютную выручку на таких уровнях, а застопорившаяся в росте нефть не способна подтолкнуть рубль вверх. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,70%, до 59,74 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,75%, до 63,48 рублей за евро.



Рынок надеется, что 20 января во время своей инаугурационной речи Трамп подробнее расскажет о своей экономической программе. Если в речи он подтвердит то, что говорил в предвыборной программе, то доллар получит заметную поддержку на валютных рынках. И это станет причиной для долгожданной коррекции рубля.



События дня:

В понедельник будут опубликованы данные сальдо торгового баланса за ноябрь в еврозоне.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital:





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.