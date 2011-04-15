Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16.01.2017

Ожидаем боковую динамику по российскими индексам с возможным плавным снижением в ходе дневных торгов

Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.3%, до 55,63$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0.2%, до отметки 2267п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон умеренно негативный.

Мировые индексы пока устойчивы к падению, хотя российский рынок все-таки показал в пятницу слабость. Сегодня американские рынки закрыты, государственный праздник не позволит нам в полной мере наблюдать за изменением настроением участников. Западные инвесторы пока не видят новых драйверов для роста в связи с пока не ясной экономической политикой нового президента.

Индекс доллара, похоже, нащупал поддержку в районе 101п, после недели снижения, ожидаем технический отскок по американской валюте на этой неделе. Катализатором может послужить заседание ЕЦБ 19 января.

Золото продолжает робкие попытки восстановления, мы рекомендуем удерживать длинные позиции по инструменту с целями 1234 дол.

Нефть консолидируется в широком диапазоне 57-54$ за баррель, несмотря на подогреваемый интерес всех участников и большой поток позитивных заявлений. Мы ожидаем новый импульс по нефти после выхода из канала.

Пара рубль/доллар продолжает находиться в зоне 58-61р, этому способствует и нефть и сохраняющиеся с начала года давление на доллар. С технической точки зрения сигналов на покупку пока нет, на наш взгляд новый импульс стоит ожидать при закреплении выше 61 р.

Российские индексы прошли свои локальные поддержки, продемонстрировав снижение около 1%. Цели которого, на наш взгляд, пока не достигнуты. Ближайшие сопротивления по ММВБ 2160п, по РТС 1134п.

Сегодня в отсутствии "америки" мы ожидаем боковую динамику по российскими индексам, с возможным плавным снижением в ходе дневных торгов.

Среди бумаг мы бы отметили акции, ВТБ и Газпрома.




Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100