Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.3%, до 55,63$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0.2%, до отметки 2267п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон умеренно негативный.



Мировые индексы пока устойчивы к падению, хотя российский рынок все-таки показал в пятницу слабость. Сегодня американские рынки закрыты, государственный праздник не позволит нам в полной мере наблюдать за изменением настроением участников. Западные инвесторы пока не видят новых драйверов для роста в связи с пока не ясной экономической политикой нового президента.



Индекс доллара, похоже, нащупал поддержку в районе 101п, после недели снижения, ожидаем технический отскок по американской валюте на этой неделе. Катализатором может послужить заседание ЕЦБ 19 января.



Золото продолжает робкие попытки восстановления, мы рекомендуем удерживать длинные позиции по инструменту с целями 1234 дол.



Нефть консолидируется в широком диапазоне 57-54$ за баррель, несмотря на подогреваемый интерес всех участников и большой поток позитивных заявлений. Мы ожидаем новый импульс по нефти после выхода из канала.



Пара рубль/доллар продолжает находиться в зоне 58-61р, этому способствует и нефть и сохраняющиеся с начала года давление на доллар. С технической точки зрения сигналов на покупку пока нет, на наш взгляд новый импульс стоит ожидать при закреплении выше 61 р.



Российские индексы прошли свои локальные поддержки, продемонстрировав снижение около 1%. Цели которого, на наш взгляд, пока не достигнуты. Ближайшие сопротивления по ММВБ 2160п, по РТС 1134п.



Сегодня в отсутствии "америки" мы ожидаем боковую динамику по российскими индексам, с возможным плавным снижением в ходе дневных торгов.



Среди бумаг мы бы отметили акции, ВТБ и Газпрома.









Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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