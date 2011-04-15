Валютный и долговой рынок: В пятницу, после ряда активных сессий, динамика российских финансовых активов успокоилась: доходности ОФЗ в течение дня изменялись мало (+/- 1-2 бп для большинства инструментов вдоль кривой), курс USDRUB вновь консолидировался в диапазоне 59.4-59.8.



По итогам первой торговой недели года, можно утверждать, что интерес инвесторов к активам из развивающихся стран остается высоким: большая часть кривой ОФЗ сдвинулась более чем на 30 бп вниз по доходности, рубль лишь на короткое время вышел за пределы отметки в 60 против доллара США. На текущей неделе мы рассчитываем увидеть более сдержанную динамику развивающихся активов в преддверии инаугурации Д.Трампа, что, в частности, должно найти отражение в росте доходностей ОФЗ.



Денежный рынок: Попытки Минфина разместить 100 млрд руб. на 3-месячный срок продолжают терпеть неудачи: после провала депозитного аукциона (11 января), в пятницу был признан несостоявшимся аукцион репо на похожих условиях (минимальная ставка 9.75% против 9.9% по депозитам). Вероятно, банковский сектор продолжает подпитываться бюджетными расходами, так как ни начало налогового периода (до сегодняшнего дня должна быть завершена выплата страховых взносов за декабрь), ни погашение задолженности по однодневному репо (-276 млрд руб. в пятницу, осталось погасить 244 млрд руб.) не ведут к резкому сокращению остатков средств на корсчетах в ЦБ.



Напротив, банки продолжают держать объемные суммы на своих счетах перед активной фазой выплаты налогов и, вероятно, рассчитывают на системный приток ликвидности в 1к’17. Сегодня утром корсчета в ЦБ снизились лишь на 140 млрд руб. до 2.3 трлн руб. При этом сегмент денежного рынка торговал сужение базиса в основном за счет роста фронтальных кросс-валютных ставок (1 месяц 8.75%, +12 бп).



Мировые рынки: Опубликованные данные по розничной торговле в США за декабрь оказались достаточно сильными, чтобы инициировать рост доходностей 10-летних Treasuries (UST’10 2.39%, +3 бп) и поддержку американского фондового рынка (S&P +0.2%). Доллар США хоть и сделал попытку укрепиться в течение торгового дня, но закрылся с потерями по отношению к валютам ведущих стран (индекс DXY 101.1, -0.4%).



В воскресенье премьер-министр Великобритании Т.Мэй сигнализировала о «жестком» выходе Великобритании из Европейского союза, в том числе о планах прекращения единого рынка с ЕС с целью восстановления контроля над границами Великобритании. После такого заявления фунт стремительно теряет в стоимости на азиатских торгах (GBPUSD 1.2, -1.7%).



Напомним, что в США сегодня выходной, поэтому торговля на Американском рынке не состоится.





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