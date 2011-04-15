Брекзит, Трамп, Вена – не надо раскачивать лодку

Прогноз на неделю: Нефть и волатильность. Мы считаем, что на этой неделе направление для котировок на российском рынке будут определять цены на нефть, при этом не исключаем волатильности из-за геополитических опасений. Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как сообщает британская пресса, заявит о готовности принять сценарий так называемого жесткого Брекзита.



В четверг состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, при этом рынки также будут ждать первой встречи ключевых нефтедобывающих стран в Вене (выходные, 21-22 января), в ходе которой стороны обсудят реализацию соглашения о сокращении добычи. Американские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.



Смешанная динамика в США, Азия в минусе. Американский рынок акций в пятницу продемонстрировал разнонаправленное движение котировок: бумаги финансового сектора показали сильные результаты в первый день сезона отчетности (DJIA -0.03%, S&P 500 +0.18%, NASDAQ +0.48%). Азиатские индексы снижались в условиях нарастающего неприятия риска (Hang Seng ‑1.03%, Shanghai -1.40%, Nikkei -0.83%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $55.63 за барр. – ниже открытия.



Обзор прошедшей недели: Рынок растерял рост. Хотя на прошлой неделе объемы торгов стабильно росли, российский рынок закрылся в минусе, поскольку инвесторы, по всей видимости, продолжили фиксировать прибыль после ралли в конце 2016 г.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-2.9% до $55.5 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 59.58, РТС (-1.2%), ММВБ-50 (-0.8%).





Митч Митчелл, аналитик ФГ БКС





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