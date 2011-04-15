Валюта

Сегодня в США выходной, день Мартина Лютера Кинга, в связи с чем, ликвидность рынка доллар/евро ограничена. Из ключевых для рынка событий недели следует выделить данные по инфляции в США, публикуемые в среду, заседание ЕЦБ в четверг и инаугурацию Дональда Трампа в пятницу. Мы предполагаем, что по факту заседания ЕЦБ евро может показать некоторое укрепление, т.к. последняя статистика по Еврозоне была довольно сильной, что может сказаться на риторике главы ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, состоятся два выступления главы ФРС Джаннет Йеллен (среда и пятница), тем не менее, вряд ли на этой неделе именно они станут определяющими.



Рынки развивающихся валют на прошедшей неделе показали разнонаправленную динамику, рубль колебался в диапазоне 59,08-60,7 против доллара. На этой неделе ждем рубль в диапазоне 59-60 против доллара на фоне сильной нефти и начала налогового периода. Сегодня компании и банки перечисляют платежи по страховым взносам в фонды за январь.



Денежный рынок

Объем ликвидности в банковской системе сегодня утром 3,06 трлн. рублей, при этом задолженность по кредитам под залог активов и поручительств остается на прежнем уровне порядка 540 млрд. рублей, в то же время, объем фиксированного РЕПО снизился до 244 млрд. рублей. На неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции в РФ, которые выйдут в среду. Прошлая неделя не продемонстрировала замедления темпов инфляции по сравнению с прошлым годом, вероятно, на этой неделе замедление может отразиться в статистике. Ставки денежного рынка сегодня на уровне 10,25%.



Рынок сырья

Нефть сдержанно снижается в ходе утренних торгов понедельника. Однако на фоне отсутствия в ближайшие пару торговых дней значимой статики, а также заметных новых сигналов для рынка, с большей вероятностью мы продолжим наблюдать торги в диапазоне $54.5-56.5. Данные по числу буровых в США по итогам недели отразили снижение на 7 ед., что позитивно, но большее внимание рынка в ближайшее время будет привлекать статистика о производстве. Данный фактор становится все более актуальным и тревожным для игроков ставящих на дальнейший рост, с учетом того, что рост числа буровых продолжался практически беспрерывно всю вторую половину 2016г. и составил к началу 2017г.+195 ед. (525 ед.), а производство восстановилось за последние 12 мес. более чем на 0,5 mn bbl/d (~9 mn bbl/d). Кроме того, учитывая активность Ливии, и сохраняющиеся опасения в отношении прочих участников сделки ОПЕК+, рынок к текущему моменту растерял оптимизм для продвижения к отметкам в районе $60/bbl. На неделе динамику рынков определят следующие события: речь главы ФРС США (ср) – нейтрально для рынка; заседание ЕЦБ (чт) – позитивно для рынка; статистка о состоянии экономики Китая (пт) - негативно для рынка. В целом ожидаем на неделе сохранения $54-57/Brent.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2195 (-0.76%), РТС - 1158 (-1.45%). Торговый оборот составил Р43.4 млрд. (+ Р3.3 млрд.). В пятницу на рынке преобладал умеренный негативный тренд. Однако, несмотря на отрицательные изменения индексов за день, более широкий взгляд на месячный график индекса ММВБ показывает сохранение бокового тренда (консолидации) в диапазоне значений 2150-2250. Цены на нефть остаются выше $50, что обеспечивает рынку базовую поддержку. Лидеры роста: «АФК Система» (+4.27%, Р24.40), Распадская (+4.61%, Р91.49), МТС (+1.94%, Р262.95). Лидеры снижения: НорНикель (-2.38%, Р9756.00), Магнит (-2.43%, Р9640.00), Россети об (-2.94%, Р1.223). Акции «АФК Система» выросли на фоне снижения рынка при отсутствиии адекватных уровню роста новостей. Сегодня рынок акций открылся слабым снижением по индексу ММВБ, но пока демонстрирует неустойчивую динамику. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в пятницу инвестиционных размещений облигаций не было. Сегодня инвестиционных размещений облигаций также нет.

Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – незначительные изменения доходностей около 5 бп по всей кривой. После снижения доходностей на сроках от 2 лет днем ранее, рынок взял паузу на консолидацию.







Нордеа Банк





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