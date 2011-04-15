Рубль начал неделю с отметки в 59,6 за доллар, оставаясь стабильным, несмотря на некоторое снижение цен на нефть.



На этой неделе налоговый период будет сохранять курс рубля вблизи текущих уровней. Кроме того, возможно даже некоторое укрепление в понедельник. Этому будет способствовать как налоговый период и неплохие ожидания, так и низкая активность трейдеров из-за выходного дня в США.



В целом, рубль может на этой неделе краткосрочно вырасти вплоть до 59 за доллар.



Тем не менее, в среднесрочной перспективе общее укрепление доллара будет сдерживать активность инвесторов в российские активы, поэтому при прохождении психологически важной отметки в 60 руб. возможно дальнейшее ослабление на фоне роста доллара.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка



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