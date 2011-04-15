Риски ЕС не сломили рубль

К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также проблемы ЕС.

Сегодня в США празднуется День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим торговая активность на российском валютном рынке понижена.



К 13:45 мск Brent торгуется в районе $55,6, прибавляя около 0,2%. Согласно недельным данным от Baker Hughes, опубликованным в пятницу, количество активных нефтяных буровых установок в США уменьшилось. Показатель упал на 7 единиц до уровня 522 уст. Это первое снижение после десяти недель роста подряд.



Ранее стало известно о том, что многие страны ОПЕК сократили нефтедобычу в рамках договоренностей. Тем не менее, некоторые не вошедшие в соглашение страны, в частности Ливия, активно наращивают производство.



Сырьевой фактор поддерживает рубль, несмотря на обострившиеся риски ЕС. Во вторник премьер-министр Великобритании может объявить о жестком сценарии процедуры Brexit. Подобная ситуация играет не в пользу рисковых активов. Прежде всего, пострадал фунт, который теряет более 1% против доллара.



На рынке FOREX евро сегодня ослабевает против доллара, что нашло отражение в динамике EUR/RUR. Инвесторы верят в грядущее повышение ставок ФРС. Отметим, что в четверг пройдет заседание ЕЦБ. Важна риторика регулятора, от которого ожидают постепенное сворачивание монетарных «стимулов». Впрочем, протекционистские позиции Дональда Трампа могут ударить во внешней торговле ЕС, заставив ЕЦБ продолжить стимулирование.



В последние недели пара USD/RUR (TOM) движется в рамках нисходящего канала. Ближайшее сопротивление по паре – 60,2 (верхняя граница фигуры). В случае закрепления ниже 59 USD/RUR может отправиться к 58,5.





Оксана Холоденко, эксперт БКС Экспресс







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