Последние недели на внутреннем валютном рынке наблюдается дефицит идей. Сохраняющиеся продажи валюты не оставляют доллару надежды на рост, тем более, что при сегодняшних ценах на нефть рубль не выглядит сильно переоцененным. Вместе с тем, сохраняющиеся уровни заставляют среднесрочных локальных инвесторов задуматься о возможных покупках.



Интерес иностранных инвесторов к рублевым инструментам по-прежнему поддерживается довольно привлекательным кэрри-трейдом, хотя фокус их интересов в последнее время сместился в сторону от России. На валютных рынках Мексики, Турции и Китая происходят более захватывающие события, поэтому рубль, вероятно, остается на периферии внимания спекулянтов.



Мы полагаем, что на этой неделе на российском валютном рынке будет наблюдаться затишье. Доллар к рублю будет торговаться ниже 60 рублей, сохраняя потенциал тестирования уровня 58.







Андрей Зайцев, заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка



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