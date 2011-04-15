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17.01.2017

Российские индексы продолжают сползать вниз на оборотах ниже среднего

Котировки нефти перед открытием теряют 0.5% до 55,60$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0.3% до отметки 2265п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон умеренно негативный.

В отсутствии Америки мировые индексы не продемонстрировали внятную динамику и консолидировались вблизи поддержек. Сегодня индексные фьючерсы откроются в красной зоне.

Индекс доллара предпринимает очередную попытку уйти ниже 101п, что вызывает рост сырьевых активов и укрепление мировых валют к "американцу". Мы по-прежнему считаем, что интрига в индексе сохранится до заседания ЕЦБ, сегодня так же ожидается выступление Терезы Мэй, которая будет представлять план по Брексит.

Золото усиливает рост, мы рекомендуем удерживать длинные позиции по инструменту с целями 1234 дол.

Пара рубль/доллар вчера попыталась подойти к верхней границе зоны, но текущий фон сегодня уведет котировки в зону 59-59.2. Утверждение новой программы однодневных биржевых облигаций ВТБ на 15 трлн. рублей еще больше будет способствовать укреплению позиции рубля. С технической точки зрения сигналов на покупку пока нет.

Российские индексы продолжают сползать вниз на оборотах ниже среднего, ближайшие сопротивления по ММВБ 2160п, по РТС 1134п.

Сегодня ожидаем открытие рынка в красной зоне, дальнейшая динамика будет завесить от ситуации на мировых площадках.

Среди бумаг мы бы отметили акции: ВТБ, Газпром и АФК Системы.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов


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