Долговой рынок: В понедельник празднование Дня Мартина Лютера Кинга в США стало причиной низкого спроса на ОФЗ и другие локальные суверенные облигации развивающихся стран. Активность на рынке ОФЗ практически отсутствовала, кривая скорректировалась вверх на +1 бп / +4 бп в средней и дальней части, что частично компенсировало рост цен прошедшей недели.



Сегодня Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что рынку будет предложен среднесрочный выпуск ОФЗ-ПК на участке кривой в 3-6 лет и долгосрочный выпуск ОФЗ-ПД на участке 10-15 лет. Обстановка на рынке ОФЗ остается в целом благоприятной для привлечения Министерством нового долга в объеме 35-40 млрд руб. Однако, с учетом осторожности иностранных инвесторов перед инаугурацией Д.Трампа акцент, вероятно, будет сделан на выпуск ОФЗ-ПК, в большей степени ориентированный на локальный спрос.



Интересно заметить, что если высокая активность на первичном рынке ОФЗ сохраняется с конца прошлого года, то первичный рынок качественного корпоративного долга ожидает первое размещение. Сегодня Альфа-банк принимает заявки на 3-летний выпуск серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей с доходностью к оферте в 9.73-9.94% годовых, что соответствует премии 168-189 бп к ОФЗ. Примечательно, что в начале декабря тот же выпуск предлагался по доходности от 9.78% годовых (премия от 103 бп к ОФЗ), но был отложен.



Мы полагаем, что эмитент рассчитывает на существенное понижение доходности по итогам букбилдинга – в сторону отметки 9.1% годовых – и то, в какой степени ему удастся этого достичь, станет хорошим индикатором рыночного спроса на корпоративный долг в начале года.



Денежный рынок: По данным газеты Ведомости, опубликовавшей вчера некоторые детали по сделке приватизации Роснефти в конце 2016 года, финансирование рублевой части сделки осуществлял банк ВТБ. Однако, уже до конца декабря права требования были переданы Роснефтегазу, что отчасти объясняет снижение ажиотажа вокруг фондирования госбанка. По мере того как Казначейство наращивает предложение рублей: задолженность по репо вчера выросла до 600 млрд руб. по совокупности 2-недельного инструмента и инструмента «овернайт» – нормализация условий на денежном рынке продолжается. Полагаем, что в подобных обстоятельства ЦБ сохранит приверженность рестриктивной тактике и попытается абсорбировать 500-600 млрд руб. на сегодняшнем депозитном аукционе.



На рынке валютной ликвидности ситуация также продолжает нормализовываться. По результатам вчерашнего аукциона валютного репо срочностью 1 месяц ЦБ принял решение изъять лишь $200 млн. Однако, основной канал нормализации прослеживается через рынок кросс-валютных свопов: вчера ставки Xccy на горизонте от 3 месяцев до 1 года подтянулись еще на 3-4 бп вверх, что соответствует дальнейшей нормализации базиса.



Мировые рынки: Ведущие рынки провели вчерашний день в красной зоне на слухах о готовности руководства Великобритании форсировать выход из состава Евросоюза (Stoxx 600 -0.9%, FTSE 100 -0.2%). Премьер-министр Т.Мэй намерена выступить с речью сегодня предположительно в 10.00 по Лондонскому времени, в ходе которой может быть анонсирован план действий. Потери фунта стерлингов были недолгими, так как уже сегодня его траектория сменилась ростом (GBPUSD 1.21, +0.7%) на перспективах начала обсуждения торгового соглашения с США.



Очередное заседание ЕЦБ в четверг не выглядит интригующим вопреки некоторым изменениям в программе покупок активов, внесенным на днях, и начале покупок облигаций с доходностью ниже порога в -0.4%. Эксперты SG не ожидают, что позиция ЕЦБ изменится со встречи в декабре ввиду небольшого количества новой информации.





РОСБАНК





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