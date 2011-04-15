В режиме ожидания

Сегодня: В фокусе – Лондон. Для глобальных рынков ключевым событием сегодняшнего дня станет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй – ожидается движение в сторону жесткого сценария Брекзита. Неопределенность относительно деталей ее выступления вынуждает инвесторов избегать рисковых активов, и этот тренд, по всей видимости, сохранится до конца недели. При этом российский рынок будет реагировать на корпоративные новости и динамику нефтяных цен. Премьер-министр Медведев проведет совещание с экономическим блоком правительства, посвященное социально-экономическому развитию России. ЦБ опубликует данные о платежном балансе.



Смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций вчера были закрыты на празднование дня Мартина Лютера Кинга. Азиатские биржи показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.44%, Shanghai -0.50%, Nikkei ‑0.83%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.31%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне около $55.7 за барр. – ниже открытия.



Вчера: Волатильность. Объемы торгов были относительно невысокими – RUB 23 млрд, а потоки неравномерными, что, вероятно, связано с приостановкой торгов на полчаса из-за некорректной работы ПО. Оба российских индекса завершил день в минусе, лидерами снижения стали бумаги нефтегазового сектора.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (0.74% до $55.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 0.50%, РТС (-0.62%), ММВБ-50 (-0.28%).





Митч Митчелл, аналитик ФГ БКС





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